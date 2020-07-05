Москва, , 10:10 — REGNUM С начала июня в базе данных центра занятости столицы России появились пять тысяч новых вакансий. Об этом 5 июля сообщает сайт московского мэра.

«Банк вакансий центра занятости «Моя работа» пополнился пятью тысячами предложений», — говорится в сообщении сайта.

Также отмечается, что рост числа новых вакансий произошел из-за снятия ограничительных мер безопасности, которые связаны с пандемией коронавируса.

При этом заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в настоящее время в базе данных центра занятости Москвы есть 50 тысяч вакансий и их число продолжает увеличиваться.

Кроме этого, уточняется, что прием на работу сотрудников снова начали строительные организации, производственные предприятия, индустрия общепита, сфера непродовольственной торговли и салоны красоты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что около половины жителей России (49%) готовы пойти на уступки в ходе обсуждения размера заработной платы при трудоустройстве.