Красноярск, , 10:09 — REGNUM Проверку по факту падения деревьев из-за порывов ветра во время ночной грозы в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края, в результате которого один человек погиб и ещё пятеро пострадали, начала краевая прокуратура. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины трагического происшествия, а также дана оценка действий уполномоченных органов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и ещё пятеро получили травмы в результате прохождения грозового фронта в ночь на 5 июля в палаточном лагере, расположенном в Дзержинском районе Красноярского края.