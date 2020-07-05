Киев, , 09:51 — REGNUM На Украине за сутки выявили 823 случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии, обновленные 4 июля на сайте СНБО Украины.

Таким образом численность зарегистрированных в стране случаев заражения достигла 48 500.

За сутки от осложнений COVID-19 скончались 22 человека, с начала эпидемии — 1 249 человек.

221 человек за минувшие сутки выздоровел, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 21 376.

Лидирующими регионами по численности зарегистрированных случаев заражения остаются Львовская область, в которой за сутки выявили 138 случаев заражения (всего 6197), столица Украины, где за сутки зарегистрировали 78 случаев инфицирования (всего 5543) и Черновицкая область, где за сутки подтвердили тридцать новых случаев заражения (всего 5002).

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Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в украинских школах с 1 сентября возможен смешанный вариант посещения — как очный, так и дистанционный (в онлайн режиме).