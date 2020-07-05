Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM В Индии за сутки выявлено более чем 24,8 тысяч случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

По данным индийского минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 673 165. Индия вплотную приблизилась к третьему месту в мире по числу выявленных случаев COVID-19, отстав от России на 399 случаев заболевания.

Лечение от COVID-19 в Индии на сегодняшний день проходят 244 814 человек. Выздоровели — 409 082 человека.

За сутки скончались 613 человек. Всего умерших от COVID-19 в Индии с начала пандемии — 19 268 человек.