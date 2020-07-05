Москва, , 09:32 — REGNUM Шпионские программы были в большом количестве вредоносных рассылок на тему пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 5 июля сообщил гендиректор и основатель международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, Илья Сачков, его слова приводит РИА Новости.

По данным главы Group-IB, несмотря на то, что компания поведет итоги только в октябре-ноябре, уже на данный момент ясно, что количество рассылок на тему COVID-19 увеличилось.

«Почти 65% из обнаруженных нами вредоносных рассылок с коронавирусной тематикой несли «на борту» программы-шпионы, второе место занимают бэкдоры — 31%, а на шифровальщики приходится около 4%», — заявил Скачков.

Также, как отметил специалист, данная статистика говорит о том, что мошенники не собираются уменьшать свою активность и будут продолжать масштабные кибератаки на крупные корпоративные сети.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июля генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что в тройку главных киберугроз ближайшего десятилетия входят финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм.