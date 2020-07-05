Киев, , 09:31 — REGNUM На Украине в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен вариант «смешанного» типа обучения школьников — частично очное, частично — онлайн, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью изданию «Левый берег», опубликованном 4 июля.

Министр образования отметил, что не представляет себе, как дети 1 сентября могут пойти дистанционно в первый класс. Но добавил, что в случае обострения эпидемиологической ситуации будет введен дистанционный режим обучения. Вместе с тем ученики первых классов, по его мнению, должны «ощутить всю социализацию в школе».

«Мы разрабатываем запасные варианты. Возможно, будет смешанная форма посещения школы — частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию … Если у нас будет только дистанционное обучение — будет социальное сиротство», — отметил министр.

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Напомним, на Украине после смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, заметно увечился рост подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Так, за предыдущие сутки было зафиксировано 914 случаев заражения, в целом по стране за весь период эпидемии зафиксировали 47 677 случаев инфицирования.