Бишкек, , 09:22 — REGNUM В Киргизии за сутки выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«На 5 июля 2020 года по республике зарегистрировано 283 новых случая СOVID-19», — сообщили в штабе.

При этом среди новых зараженных — 32 медицинских работника.

Также известно, что за сутки в Киргизии от COVID-19 скончались 10 человек. Выздоровели — 88.

Таким образом, к сегодняшнему дню в Киргизии выявлено 7377 случаев COVID-19, при этом 1097 случаев — это медики. Всего умерших с начала пандемии — 88 человек. Выздоровели уже 2802 человека.