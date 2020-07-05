Москва, , 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года, и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы. Об этом 5 июля рассказал бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман, его слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре», — заявил врач.

Также он отметил, что в этот же период будет наблюдаться ежегодный рост количества респираторных заболеваний.

«Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19», — заявил Эйдельман, добавив, что это станет большой проблемой.

Кроме этого, как считает профессор, к ноябрю, когда вторая волна SARS-CoV-2 будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, система здравоохранения страны должна быть в состоянии полной мобилизации.

При этом врач указал, что осенняя волна окажется более значительной по сравнению с теперешним ростом заражений из-за снятия ограничительных мер безопасности.

Помимо того, Эйдельман заявил, что считает, что в настоящее время в мире идет вторая волна распространения коронавируса, о которой предупреждали весной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания препаратов гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное средство) на заболевших COVID-19.