Москва, , 08:56 — REGNUM Гидрометцентр России предупреждает об аномально жаркой погоде в ряде субъектов Российской Федерации. Соответствующая информация появилась сегодня, 5 июля, на сайте Гидрометцентра.

В Саратовской области в период с 5 по 7 июля воздух прогреется до +40 градусов Цельсия. В Ростовской области ожидается +40…+41 градус Цельсия, Астраханская область — + 40…+42 градуса Цельсия, Калмыкия — +42…+43 градуса Цельсия.

В Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях воздух прогреется до +35…+40 градусов Цельсия.

Такая жаркая погода создает высокую опасность лесных и травяных пожаров. Чрезвычайно пожароопасная ситуация сложилась в Башкирии, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.