Ташкент, , 08:45 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявлено 329 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба министра здравоохранения страны.

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в Узбекистане, таким образом, возросло до 9829.

«По состоянию на 5 июля 2020 года 10:00 (8:00 по московскому времени) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9829», — сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что в больницах лечение от COVID-19 проходят 3373 человека. 15 из них в тяжелом состоянии, 10 — в критическом.