Кемерово, , 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.

«У женщины из Белова развилась тяжелая форма пневмонии», — говорится в сообщении.

Также в Кузбассе за прошедшие сутки выявили 74 новых случая заражения SARS-CoV-2. Еще 20 пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений Кемеровской области. Всего в Кузбассе теперь 863 выздоровевших. В настоящее время в больницах региона получают лечение 1143 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля в Кемеровской области отменяется обязательный 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Симферополя, Казани и Сочи. Прибывающие в Кузбасс из других городов будут по-прежнему обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

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