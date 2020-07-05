Сеул, , 06:55 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых случаев 43 связаны с заражением внутри страны, остальные случаи — завозные. При этом ежесуточно выявляемое число зараженных уже третий день держится выше 60. Такой рост числа инфицированных зафиксирован в Южной Корее впервые с апреля 2020 года.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 13 091. Число пациентов, скончавшихся от осложнений COVID-19, осталось на прежнем уровне — 283 человека.

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