Берлин, , 06:51 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных в ФРГ случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 196 335. Также за 4 июля в стране скончались два пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии на территории Германии от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 9012 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель появилась на публике в медицинской маске. Это связано с тем, что ранее политик дала такое обещание журналистам.

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