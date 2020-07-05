Барселона, Испания, , 06:14 — REGNUM Известный собор Саграда Фамилия в испанской Барселоне открыл свои двери для посетителей впервые за последние 114 дней, передает телеканал NHK.

Сообщается, что пока знаменитый собор открылся для посещения ограниченных групп людей. Это медицинские работники, сотрудники неправительственных организаций и владельцы магазинов, которые находились на передовой линии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Испании. Один из врачей, посетивших собор, назвал это событие подарком за долгие месяцы тяжелой работы.

Ожидается, что для всех жителей Барселоны Саграда Фамилия откроет свои двери позднее в июле. Будет ли разрешено посещение достопримечательности туристами из других городов — пока не известно. Отметим, что собор был закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса нового типа в Испании.

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