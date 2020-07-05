Балтимор, США, , 06:07 — REGNUM Участники протестных акций в США снесли статую мореплавателю Христофору Колумбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает газета The Baltimore Sun.

Сообщается, что вандалы зацепили статую веревкой и повалили ее на землю. После этого монумент протестующие покатили к городскому порту и сбросили его в воду. Отмечается, что в этот момент в городе был дан салют в честь Дня независимости Соединенных Штатов.

Этот памятник Колумбу не является единственным в городе. Еще один монумент мореплавателю установлен в парке Херринг-ран. Он является старейшим памятником первооткрывателю Америки во всей США. Пока протестующие до него не добрались.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня протестующие снесли памятник Христофору Колумбу в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота). Ранее в Бостоне вандалы оторвали голову памятнику известному мореплавателю.

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