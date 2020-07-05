Триполи, , 05:57 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Ливии составляет 989. Также 258 пациентов уже вылечились и были выписаны из медицинских учреждений страны. С болезнью не справились 27 человек и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 июня в Ливии общее число зараженных коронавирусом превысило 700. Тогда за одни сутки выявили 15 инфицированных SARS-CoV-2.

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