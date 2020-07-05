Иерусалим, , 02:21 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 977 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Израиле достигло 29 032. Также за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Всего в Израиле жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 330 человек.

Кроме того, выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Теперь в Израиле их 84. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции от болезни в стране вылечились 17 773 человека. Пока число активных случаев COVID-19 в Израиле составляет 10 929.