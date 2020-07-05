Сантьяго, , 01:17 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 291 847. Также за 4 июля в Чили от осложнений COVID-19 скончался 141 пациент. Всего жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 6192 человека.

При этом 2077 пациентов в настоящее время находятся в реанимации, из них 1731 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в стране 404 пациента находятся в критическом состоянии.

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