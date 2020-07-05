Найроби, , 00:43 — REGNUM В Кении за прошедшие сутки выявили сразу 389 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кенийского правительства.

Трущобы. Кения Colin Crowley

Отмечается, что это рекордное число выявленных пациентов за сутки с начала пандемии. При этом больше половины новых случаев приходится на столицу Кении Найроби. Большинство новых инфицированных — граждане страны, иностранцев среди заболевших всего трое.

Всего в стране подтверждено 7577 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 4 июля в Кении скончались пять человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране составило 159 человек.