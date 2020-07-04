Москва, , 23:42 — REGNUM За минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 24 пациента. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в России были выявлены 6632 новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии составило 674 515 человек.