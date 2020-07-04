4 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Кто чей пользователь? Мы пользователи соцсети или соцсети используют нас? Как бизнес соцсети относят себя к высшей сословной общественной касте и потому не платят налоги и не подчиняются, как вся существующая рекламная отрасль мира, законам? Тогда получается, все мы рабы этих систем? Чем больше мы будем мириться с таким своим положением дел, тем меньше у нас будет прав, и тем больше будет расти финансовое состояние этого вида бизнеса!

Галина Смирнова, , 23:17 — REGNUM «Знание наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем заключения по сходству, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знание положения противника можно получить только от людей». Эта цитата из знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны» китайского стратега и мыслителя, жившего в VI веке до нашей эры Сунь-цзы, как нельзя кстати подходит под описание стратегии американского Фейсбука. Сначала компания заманила в свои сети, точнее — соцсети, тех, кто, так сказать, называется ее пользователями за счет всяческих «фишечек» вроде и бесполезных, но ставших удобными в плане расширения собственного кругозора, возможности заводить друзей и построения общения на расстоянии руки с теми, кто далеко от нас. Бизнес стал тоже находить для себя преимущества в площадке, используя ее в своих рекламных целях, конечно, не на безвозмездной основе. С одной стороны, нам всем действительно кажется, что это мы являемся пользователями Фейсбука, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то это нас Фейсбук использует. Использует, как материал для заработка денег, формирует наше мнение и манипулирует с его помощью и своими рекламодателями и, конечно, политикой государств. Сам Фейсбук может сколь угодно отрицать наличие на площадке возможностей манипулирования мнением тех, кого она использует, то есть пользователей, но невозможно отрицать факт того, что различные сообщества соцсети или отдельные лидеры мнений, естественно, преследующие свои собственные выгоды, имеют возможность разогревать публику, способную довести любую страну до революции. Достаточно взглянуть на события в США. Какие только флешмобы ни проходят на платформе. Хотя, если соцсеть взяла на себя роль глобальной, а это так оно и есть, так как на платформе зарегистрированы люди разных стран, то ее основным посылом в этот виртуальный мир людей различных национальностей и вероисповеданий должен быть посыл к тому, что не только или не просто «черные или белые жизни важны», а «все жизни важны«! И в соответствии с этим мирным посылом и должны работать правила компании.

Facebook momo

Интересно, что, несмотря на то, что само по себе понятие «правила» может, вероятно, «наступать» на чью-то демократию, лишать права высказать свое мнение, идущее вразрез мнению большинства, а ведь соцсети и были восприняты людьми «на ура» потому, что там, как думалось, можно свободно и открыто говорить о чем только пожелаешь, особенно анонимно, всё-таки свои правила у Фейсбука есть. Эти самые правила уже вызывали много вопросов, как у пользователей, так и у представителей власти разных государств. Последние настаивали на необходимости соблюдать Фейсбуку те или иные существующие правила страны, где присутствует компания. Разве это нелогично? Если существует государство, какое-либо общественное устройство, да, в принципе любое общественное устройство со своими правилами и устоями, то почему, вторгающаяся в это общество компания должна мешать своими правилами и в принципе строить всё общество под себя. Демократия хороша, безусловно. Но многие почему-то стали воспринимать демократию как возможность «нагадить» на голову соседа по обществу или наплевать на ценности государства, считая эту возможность своим правом. Причем, если сосед по обществу возмутится и попытается плюнуть в ответ, то эта попытка будет расценена как покушение на демократию первого плюнувшего оппонента. Не кажется ли вам, что таким образом нас пытаются столкнуть в анархию. Вот и на силовые органы «наезды» совершаются и в России, и в США. А что последует за анархией? Вероятно, создание нового общественного устройства. Ведь, если правил не будет вовсе, то выживет либо физически сильнейший, либо богатейший, хотя и в этих факторах есть своя иерархия, как в животном мире.

Так вот, судя по всему, несмотря на то, что Фейсбук как бы пытается оставаться в стороне от политики государств, где работает соцсеть, к слову, попытки эти выглядят неубедительно, все-таки свою политику она строит. И в помощь Фейсбуку, конечно же — тот самый огромный массив данных пользователей, которые не только о себе рассказали практически всё, но и служат некими поставщиками информации о своих государствах, чьими гражданами они являются, что практически безгранично расширяет возможности компании, причем не только заработать денег, но и в принципе подгрести под себя мир, собственно, как и говорится в той цитате Сунь-цзы. Ни для кого не секрет, что ряд глобальных цифровых экосистем, типа Google и Facebook, способны изменить существующее мироустройство путем перетягивания на себя одеяла с действующих бизнесов, породив тем самым массовую безработицу. Способны они изменить и действующую финансовую систему, что, как мы осознали, влечет много рисков: от утечки данных до утечки денег. Да и в принципе сама по себе жизнь постоянно в онлайне, что мы хорошо на себе прочувствовали в режиме самоизоляции, не просто ужасна, но и противоречит естеству.

Facebook FACEBOOK(LET)

Да, эти цифровые системы могут быть хорошим дополнением или дополнительными опциями, облегчающими или упрощающими жизнь, но никак не должны заменять нам нашу жизнь и тем более — лишать нас земных радостей, заменяя их виртуальными. А главное — они не должны лезть к нам со своей демократией, за которой следуют цветные революции, ведущие к смерти огромного количества людей, обнищанию, захвату ресурсов стран, низкой рождаемости. Всю эту демократию, несущую западные ценности, которые, как оказалось для россиян смерти подобны, Россия уже испытала в 90-е годы, еле выбравшись из долговой кабалы. И вот теперь нам снова насаждают западные ценности, но уже через западные соцсети. Не стоит ли закрыться от подобной демократии? В конце концов, не так сложно создать свои соцсети со своими российскими правилами, близкими россиянам и оберегающих их от той демократии, что порождает злобу, ненависть друг к другу и своей же стране, а в итоге ведет к вымиранию ради наживы глобальных цифровых мировых корпораций!

Несколько известных мировых брендов уже стали сбегать от демократии Фейсбука, отказавшись размещать свою рекламу в соцсети. Только 26 июня, после заявления бренда Unilever о том, что до конца года компания больше не будет тратить деньги на размещение своей рекламы во всех продуктах Facebook, включая Instagram и Twitter, акции Фейсбука сразу же рухнули на 8,32%. За один день Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов. Понятно, что подобные действия могут быть тоже своего рода игрой в целом между глобальными корпорациями, которые уже давно проявляли недовольство соцсетями, способными с помощью так сказать «общественного» мнения, уничтожить любой бренд и бизнес, во всяком случае, как минимум — послужить толчком к убыткам, необходимости наращивания расходов на рекламу, причем эти расходы, конечно же, потом несем мы с вами — потребители, как максимум — переделу бизнеса в пользу нового собственника. Но тем не менее интересно заявление бренда Unilever. Компания заявила, что размещение рекламы на этих платформах «не принесет пользы ни людям отдельно, ни обществу», пояснив, что обозначенное решение связано с «поляризованной атмосферой в США». «Сложности с нынешним культурным ландшафтом возложили на бренды новую ответственность за обучение, реакцию и действия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы», — говорилось в заявлении компании, в котором же подчеркивалось, что «еще многое предстоит сделать», особенно в том, что касается «разногласий и разжигания ненависти в течение этого поляризованного периода выборов в США».

Эмблема Facebook mkhmarketing

Более того, тем временем и управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании разместило свои предложения по «введению нового регуляторного режима, способствующего конкуренции, для решения проблемы доминирования на рынке Google и Facebook». Ведь, действительно, два цифровых гиганта владеют огромными данными, не ограничивающимися какой-то одной страной, наоборот, имеющих знания о реальной жизни людей практически всего мира. Помимо того, что у СМА есть планы создать новый отдел по цифровым рынкам при ведомстве, приоритетной задачей которого должно стать регулирование рынка онлайн-рекламы, предлагается также создать кодекс поведения для интернет-гигантов, который регулировал бы деятельность таких компаний, в том числе стоял на защите конкуренции, дабы платформы ее не подавляли. Также говорится о том, что Google должен будет делиться информацией о запросах и кликах на те или иные объявления со своими конкурентами (пока равных, заметим, конкурентов им нет), а от Facebook потребуют предоставлять пользователям право выбора на показ таргетированной рекламы. Кстати, сегодня, как многие заметили, реклама — это фишка всех цифровых платформ, не только соцсетей, причем уже дошло до того, что нужно платить абонентскую плату за то, чтобы не видеть назойливой рекламы, при этом возникло впечатление, что реклама становится всё более назойливой.

Заметим, по данным CMA, Google и Facebook имеют на британском рынке онлайн-рекламы 80% всех его доходов, на Google же приходится 90% всего рынка поисковой рекламы. Неплохие доходы могло бы получать российское государство, имей оно свои собственные подобные платформы, не правда ли? А ведь бюджету в ближайшее время потребуются дополнительные доходы после трат на борьбу с последствиями пандемии! Если в целом рекламная отрасль во всех странах мира работает в рамках законов, соблюдая в том числе этические нормы и, как любой бизнес, платит налоги, несет ответственность за свои действия, то почему цифровые платформы должны оставаться в стороне? Это какой-то особый или особенный бизнес? Он как-то считает себя или превозносит выше других? То есть, таким образом, эти соцсети относят себя как бизнес к высшей сословной общественной касте? Ну, тогда получается совсем иной расклад, где все мы рабы этих систем со своей рабской ролью, на которую нас обрекли соцсети. Причем, чем больше мы будем мириться с таким своим положением дел, тем меньше у нас будет прав, и тем больше будет расти финансовое состояние этого вида бизнеса!