Женева, Швейцария, , 22:45 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 на пациентах с коронавирусом, сообщает 4 июля пресс-служба организации.

Отмечается, что речь идет о препаратах гидроксихлорохин (против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное лекарство).

Данные препараты практически не вызывают снижения уровня смертности от COVID-19, уточнили в ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, всего в мире за последние сутки выявлено более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев превысило 10,9 млн. Всего за весь период пандемии скончались более 523 тыс. человек. Выздоровели — более 6 млн человек.

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