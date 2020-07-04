Москва, , 22:39 — REGNUM В Москве в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева проходит плановое лечение народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, который является художественным руководителем Театра эстрады. Об этом 4 июля говорится в сообщении на сайте театра.

Геннадий Хазанов Okras

«Наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады (Геннадий Викторович Хазанов) жив и здоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хазанов, который уже завтра будет дома, в настоящее время находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Напомним, 4 июля «Пятый канал» сообщил, что руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован с диагнозом нестабильная стенокардия.

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