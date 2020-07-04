Афины , , 22:12 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 25. Об этом сообщили 4 июля в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3511.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 192.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за минувшие сутки на территории страны выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Турции за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19