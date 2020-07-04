Анкара, , 21:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории Турции выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 4 июля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, всего с начала пандемии в стране было выявлено 204 610 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за 24 часа умерли 20 пациентов с диагнозом COVID-19, после чего общее число жертв эпидемии достигло 5206.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире за последние сутки было выявлено более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В ВОЗ назвали число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире