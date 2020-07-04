Москва, , 21:31 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, общее число выявленных случаев превысило 10,9 млн.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 тыс. пациентов. Всего за весь период пандемии скончались более 523 тыс. человек. Выздоровели — более 6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом находятся США — 2,8 млн. Далее идет Бразилия (1,5млн), Россия (673 тыс.), Индия (648 тыс.), и Перу (295 тыс.).

Читайте также: Коронавирус в мире: борьба изо всех сил — все новости