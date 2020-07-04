Лондон, , 21:22 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 в Британии за последние сутки выросло на 67, превысив отметку в 44 150 человек. Об этом 4 июля сообщается на на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что на данный момент в стране зарегистрировано 44 198 летальных исхода.

Отмечается, что за последние 24 часа в Британии было выявлено 624 новых случая заражения коронавирусом, а общее их количество достигло 284 900.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля министерство здравоохранения Португалии сообщило, что за последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в стране выросло на 413.

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