Лиссабон, , 20:21 — REGNUM За последние сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 413. Об этом сообщает 4 июля министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 43 569.

Отмечается, что число летальных исходов в Португалии от COVID-19 составляет 1605. Общее число излечившихся — 28 772.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 534 и достигло 19 801.

Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили 534 случая заражения коронавирусом