Москва, , 20:15 — REGNUM МИД России призвало российских граждан, которые ранее пребывали в других странах из-за коронавируса и вернулись на родину без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующие сообщения были направлены в личные кабинеты таких граждан на портале «Госуслуги», а также на электронную почту каждого.

Сообщается, что рассылка была организована по просьбе Министерства иностранных дел РФ для нескольких тысяч граждан на основе данных, предоставленных внешнеполитическим ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года МИД РФ сообщил, что из-за рубежа уже вывезено более 16 тыс. граждан России, оказавшихся за закрытыми из-за пандемии границами. Жители РФ, оказавшиеся в Таиланде, Вьетнаме и других иностранных государствах, вынуждены были неделями жить в транзитных зонах аэропортов в ожидании эвакуационных рейсов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не принимали решений о сроках открытия государственных границ. Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.

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