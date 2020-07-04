Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. Об этом во ВКонтакте написал его представитель Всеволод Могучев.

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — отметил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из основателей учреждения схиигумен Сергий (Романов) был лишён сана священника. Такое решение принял церковный суд. Теперь его должен утвердить патриарх Кирилл.

При этом теперь являющийся схимонахом Сергий укрылся в монастыре. Кроме того, в конце июня телеведущая Ксения Собчак жаловалась на то, что в районе монастыря напали на её съёмочную группу. А екатеринбургская епархия собирает свидетельства граждан, которые во время пребывания там подвергались недозволенным методам воспитания.

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