Симферополь, , 19:41 — REGNUM Председатель комитета по туризму республики Крым Алексей Черняк опроверг информацию о росте цен на гостиничные номера на полуострове. Об этом 4 июля сообщает ТАСС.

Заявление последовало в ответ на публикации в ряде СМИ информации о том, что якобы в Крыму цены на номера в отелях взлетели на 100%.

«А почему не на 1000% или на 10 000%?», — прокомментировал Черняк информацию в интервью агентству.

Тем не менее, чиновник не стал отрицать, что цены выросли в среднем на 10−15% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в случае если в отелях остается мало мест, то руководство учреждений всегда повышает цены — это обычный метод для гостиничного бизнеса.

Напомним, в связи с введенными карантинными мерами, вызванными угрозой распространения коронавируса, многие граждане России не смогли посетить в 2020 году зарубежные страны, данный фактор также способствовал повышению спроса на поездки в Крым.