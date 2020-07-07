Москва, , 00:07 — REGNUM За те три десятка лет, прошедшие после крушения СССР, большинству населения России стало окончательно понятно, что либерализм это путь в никуда. Но куда следует направить страну, чтобы выйти, наконец, из предыдущего тупика? Ответ на этот вопрос освещает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Конституция Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Замглавы российского правительства Юрия Борисова заявил, что страна начинает поворот к госкапитализму, а тридцатилетнее господство монетаристской стратегии завершено. Госкапитализм должен обеспечить и большую устойчивость экономики России, и достаточные резервы. Но самой важной чертой новой эпохи можно назвать решительное избавление российской действительности от компрадоров.

И чиновникам, и бизнесу придется регулировать свою деятельность, помня про необходимость защиты суверенитета финансов страны, а, значит, и страны как таковой. Новая Конституция должна стать основой этого движения к достижению Россией новой государственной мощи.

Читайте статью Александра Халдея «Прощание с либеральной Россией».