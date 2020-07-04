Киев, , 18:25 — REGNUM Государственное бюро Украины провело следственный эксперимент по делу об убийстве сотрудника «Беркута» Николая Симисюка, погибшего 20 февраля 2014 года возле Октябрьского дворца. Об этом 4 июля сообщается в заявлении ведомства.

Симисюк был убит двумя выстрелами из охотничьего ружья, выстрелы были произведены в ногу, а затем в голову силовика.

«Вчера со следователями мы определили место смертельного ранения Николая Симисюка. С балкона 12 этажа отеля «Украина» производилась видеозапись на которой зафиксирован Николай «до» и «после» ранения», — отмечается в заявлении ведомства.

Далее планируется определение места, откуда были произведены выстрелы.

Напомним, во время государственного переворота на Украине неизвестные открыли стрельбы в направлении сотрудников «Беркута», а также в направлении манифестантов, что привело к эскалации конфликта и усилению беспорядков.