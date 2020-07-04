Москва, , 18:17 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов, попавший 8 июня 2020 года в ДТП на Смоленской площади в Москве, «с первого дня ничего не помнит». Об этом телеканалу RT сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, отвечая на вопрос, был ли кто-то ещё в транспортном средстве Ефремова в момент ДТП.

«С первого дня М. Ефремов не помнит вообще ничего, — рассказал Пашаев. — Он был сильно пьян».

Адвокат также добавил, что не может комментировать всё, что «касается в салоне».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на своём внедорожнике протаранил автомобиль «Лада». Водитель легковушки, получивший травмы, скончался в больнице. Позже выяснилось, что заслуженный артист России находился в состоянии алкогольного опьянения.

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