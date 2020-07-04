Москва, , 17:59 — REGNUM Заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина, скончавшегося 1 июля на 69-м году жизни, похоронили в Москве. Об этом сообщила ТАСС жена артиста Ирина Хонда.

По последним данным, в Театральном институте им. Б. Щукина прошло прощание с артистом, а похороны состоялись на Троекуровском кладбище.

«Виктора Проскурина похоронили (на Троекуровском кладбище)», — сказала Хонда.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля жена актёра Ирина Хонда на своей странице в Facebook сообщила, что на 69-м году жизни умер заслуженный артист России, известный советский и российский актёр Виктор Проскурин.

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