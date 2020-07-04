Кейптаун, , 17:47 — REGNUM Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 440 тысяч. Об этом 4 июля сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, на сегодняшний день в Африке выявлено 444 983 случая заражения SARS-CoV-2, за минувшие сутки — 29 609.

Также сообщается, что в настоящее время на континенте 10 847 пациентов скончались от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщило, что в стране число выявленных инфицированных коронавирусом возросло до 63 270.

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