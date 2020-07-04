Симферополь, , 17:41 — REGNUM Цены на гостиничные номера в Крыму взлетели вверх в связи с высоким спросом. Об этом 4 июля сообщает «Интерфакс».

Спрос возник в связи с последствиями закрытия границ, вызванными угрозой распространения коронавирусной инфекции, в частности с невозможностью выехать за границу.

Ажиотаж вызвал проблемы с бронированием номеров. Как отмечают журналисты, стоимость и класс отелей не играет роль — желающие посетить полуостров скупают все доступные апартаменты.

Напомним, с 1 июля 2020 года граждане России могут посещать Крым без прохождения специальных процедур, в частности без 14-дневного карантина.