Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос о том, почему смягчает коронавирусный режим при продолжающемся росте числа заражений. Ответ он изложил в инстаграм.

«Невозможно всю оставшуюся жизнь просидеть под стеклянным колпаком», — сказал Куйвашев. И добавил, что в открываемых организациях соблюдаются повышенные меры санитарной безопасности.

Отметим, вопрос у граждан возник не просто так. Дело в том, что число лиц с коронавирусом ежедневно растёт. Только за последние сутки его обнаружили у 268 человек, а с начала эпидемии — у 13 767. При этом граждан тревожит, что введённый ранее в регионе масочный режим плохо соблюдается жителями региона. Если в магазинах и аптеках персонал в основном в масках, а кое-куда без масок не попасть и посетителям, то в общественном транспорте требование носить маски зачастую массово нарушается. При этом видимого контроля за нарушителями и их наказания многие граждане не замечают.

Более того, пассажиры межмуниципальных автобусных маршрутов могут покупать билеты только по паспорту. При этом на промежуточных остановках водители иногда сажают новых пассажиров и предлагают им записать на листке бумаги свои имя, фамилию, отчество и паспортные данные. На весь салон выдают одну ручку. Говорить о соблюдении санитарных норм здесь не приходится, сетуют свердловчане.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности был введён в марте. Спустя некоторое время началось его ослабление. Одним из последних стало открытие летних веранд ресторанов и кафе. Также снова открывают двери детские сады.

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