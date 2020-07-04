Берлин, , 17:05 — REGNUM Руководство берлинской транспортной компании BVG планирует переименовать станцию метро «Моренштрассе» в честь русского композитора Михаила Глинки. Об этом 4 июля сообщают местные СМИ.

Идея пришла в голову не из-за любви к автору опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», а из-за расистского, как кажется авторам инициативы, названия станции.

Слово «Mohren» в немецком языке является устаревшим обозначением негров, ранее проживающих на этой улицы. Поэтому его необходимо убрать, считают в BVG.

Напомним, расовые беспорядки в США перекатились и в другие страны, преимущественно Евросоюза. Демонстранты обвиняют руководство своих стран в расизме, сносят памятники историческим деятелям и крушат витрины магазинов.