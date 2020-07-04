Москва, , 16:59 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 4 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:56 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще 14 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля Гидрометцентр РФ из-за надвигающейся грозы и сильного ветра объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

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