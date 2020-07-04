Москва, , 16:55 — REGNUM Информацию о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба, прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Ушел достойный человек, я знаю о его достижениях, — сказала она в интервью «Спорт-Экспресс». — … Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел».

Роднина выразила мнение, что для многих смерть Абдулманапа Нурмагомедова будет уроком. По ее словам, если сказали сидеть дома, применять дезинфицирующие средства, носить маски и перчатки, то необходимо следовать этим требованиям.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в Москве в больнице от осложнений, вызванных COVID-19, скончался Абдулманап Нурмагомедов.

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