Берлин, , 16:49 — REGNUM Глава HR-службы компании Adidas Карен Паркин подала заявление об увольнении из-за ссоры с чернокожим коллегой. Об этом 4 июня сообщает Bloomberg.

Причиной конфликта стала реакция Паркин на требования обеспечения равных условий труда для сотрудников с разным цветом кожи. Скандал также вынудил женщину выйти из совета директоров компании.

Паркин назвала требования чернокожего рабочего «шумом», что и вынудило ее уволиться. Не помогли даже публичные извинения.

Напомним, Паркин проработала в Adidas 23 года, она была единственной женщиной в совете директоров. Теперь, управлением компанией занимаются лишь мужчины, притом белого цвета кожи.