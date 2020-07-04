Киев, , 16:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководству России необходимо «поработать над риторикой». Об этом 4 июня он сообщил во время общения с журналистами в Одессе.

По словам главы украинского государства, никакая страна не может что-либо требовать от Украины, так как на является свободным государством.

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — подчеркнул Зеленский.

Заявление последовало в ответ на вопрос журналиста о требовании России о предоставлении Киевом проекта конституции до 6 июля 2020 года. Данную информацию озвучил журналист немецкого издания Der Spiegel, сославшись на неизвестный источник.