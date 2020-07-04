Москва, , 16:18 — REGNUM Скоростной лимит на платных трассах в Российской Федерации до 150 километров в час (км/ч) постепенно планирует поднять «Автодор». Об этом, как передает РИА Новости, рассказал 4 июля председатель правления государственной компании Вячеслав Петушенко журналистам.

По его словам, со скоростью 130 км/ч сегодня разрешено ехать на трассе М-11, но учитывая разрешенные допуски превышения скорости там можно ехать 150 км/ч (нештрафуемый порог в 20 км/ч).

«Мы («Автодор») вышли с предложением, чтобы там (на платных трассах) выставлять именно 150 км/ч», — сказал Петушенко.

Он отметил, что иметь дороги, где разрешенная скорость 150 км/ч, такая великая страна имеет право.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области составит 2,5 рубля за километр.

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