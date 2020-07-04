Гавана, , 16:07 — REGNUM Куба, Коста-Рика и Доминиканская Республика открыли туристический сезон. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает издание Perfil.

Три основные туристические страны Карибского бассейна решили открыть туристический сезон в условиях пандемии COVID-19, так как экономики этих стран в существенной степени зависят от туризма.

Тем не менее во всех трех странах будут действовать определённые ограничения для туристов, так как коронавирус пока никуда не делся.

Так, на Кубе прием туристов начался с 1 июля. Однако туристы смогут посетить только ограниченные зоны вокруг коралловых рифов Санта-Марии, Гильермо, Ларго, Коко и Круз.

Коста-Рика начнет принимать туристов с 1 августа. Туристы смогут прибывать в страну только через международные аэропорты Хуана Сантамарии и Даниэля Одубера. В этих воздушных гаванях власти подготовили беспрецедентные меры санитарного контроля. Кроме того, коста-риканский Институт туризма подготовил 16 специальных протоколов по соблюдению санитарных требований для ресторанов, отелей, турагентств, каршеринга, воздушного и водного и транспорта и многого другого.

Доминиканская Республика, не смотря на объявленную эпидемию COVID-19, со 2 июля начала прием туристов. В стране продолжает действовать масочный режим.