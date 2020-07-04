Москва, , 15:52 — REGNUM Число умерших от COVID-19 в России с начала пандемии превысило 10 тысяч человек. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки было зафиксировано 169 смертей от COVID-19. Днем ранее — 178 смертей. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 10 027 человек. Это 1,49% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

В среднем, на 100 тыс. граждан России приходится около семи умерших от COVID-19. Относительно других стран Европы это довольно низкий показатель. Так, в Швеции, где власти не вводили никаких карантинных мер на 100 тыс. граждан приходится 54 умерших от COVID-19, в Италии — 58, Испании — 61, Великобритании — 65.