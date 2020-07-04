Кишинёв, , 16:00 — REGNUM Численность жителей Молдавии по состоянию на 1 января 2020 года по предварительным данным уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 45,7 тыс человек и составила порядка 2,6 млн человек, сообщается 3 июля в пресс-службе Национального бюро статистики Молдавии.

На 1,7% уменьшилась численность жителей республики по сравнению с 2019 годом и на 8% за последние семь лет (с 1 января 2014 года по 1 января 2020 года).

51,9% населения Молдавии (52,2% по состоянию на 1 января 2019 года) по состоянию на 1 января 2020 года - женщины, 48,1% (47,8% на 1 января 2019 года) — мужчины.

К сокращению численности населения Молдавии в 2019 году привела, в частности, миграция, которая по предварительным данным составила 41,3 тысячи человек.

По состоянию на 1 января 2020 года 8,2% (8,3% в начале 2019 года) населения составили лица в возрасте 30−34 года, 7,4% — в возрасте 35−39 лет, 5,2% — в возрасте 15−19 лет.

Также в Молдавии заметен рост населения старше 60 лет. Так в 2019 году на сто жителей республики приходилось 20,8 человек в возрасте старше 60 лет, а по состоянию на 1 января 2020 года численность лиц старше 60 лет составляет 21,8 человек на сто жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии в 2019 году на 7,8% снизилась рождаемость по сравнению с 2018 годом.