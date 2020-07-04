Тирана, , 16:00 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 4 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 376 человек в стране было выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 45 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 2819 случаев заражения коронавирусом. 1637 человек уже излечились. Лечение проходят 1108 человек. 74 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки. На стационарном лечении находится 88 пациентов, из них 8 проходят интенсивную терапию и один подключен к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и число лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами.

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