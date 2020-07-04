Львов, Украина, , 15:11 — REGNUM По состоянию на 4 июля затопленными в результате паводка на западной Украине остаются десять населенных пунктов, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Семь населенных пунктов остаются затопленными в Черновицкой области, один — во Львовской области, два — в Тернопольской.

Пятнадцать строений остаются затопленными в Тернопольской области. Также затопленными остаются 46 подвалов, 27 из них — в Ивано-Франковской области, двенадцать — в Тернопольской, четыре — в Черновицкой и три во Львовской области.

Затопленными остается 141 приусадебный участок: 80 — в Тернопольской области, 54 — в Черновицкой, пять — в Ивано-Франковской области, два — во Львовской.

Кроме того, разрушено 202,5 километра дорог. 201 км — в Ивано-Франковской области, 1,4 км — в Черновицкой, 0,08 км — во Львовской области.

В Ивано-Франковской области остаются разрушенными 93 моста. По одному мосту разрушены во Львовской и Черновицкой областях. Поврежденными остаются также 549 км дорог и 213 мостов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным оценкам, ущерб в Черновицкой области в результате паводка оценен в 1,3 млрд гривен.

Отметим, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что масштабное наводнение на западной территории страны является большой катастрофой для Украины.

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