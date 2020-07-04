Саранск, , 14:13 — REGNUM В Мордовии скончался врач-инфекционист Николай Лобачёв, который с 2010 года работал в Республиканской клинической больнице имени Каткова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Причиной смерти стала коронавирусная пневмония, подтвержденная при жизни», — уточнили в штабе.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким медика. «Гибель врача на боевом посту для нас невосполнимая утрата. Наши медики сражаются за каждую жизнь, и им сейчас приходится очень сложно. Я глубоко соболезную родным и близким Николая Николаевича. Родственникам мы окажем необходимую помощь», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля стало известно о смерти медицинской сестры Ирины Сафаевой. Больше 37 лет она работала в ГБУЗ республики «Поликлиника №2». Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Ранее скончались 38-летний врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов ианестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин. У обоих врачей после смерти был подтверждён диагноз COVID-19.

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